Fire Fingers – The Music of Aretha Franklin

Sie gilt bis heute als die „Queen of Soul“. Aretha Franklin war eine außergewöhnlich talentierte und authentische Sängerin. Ihre Stimme verhalf ihr zu Weltrum und ihre leidenschaftliche Musik verzaubert uns bis heute.

An diesem Abend präsentieren die Fire Fingers eine schmackhafte Auswahl an großartigen Songs, um dieser besonderen Frau zu gedenken und ihre Musik am Leben zu erhalten. Tanzen erwünscht!

Cemre Yilmaz - Gesang

Bastian Brugger - Saxophon

Philipp Mattes - Trompete

Frank Rapke - Gitarre

Henry Kasper - Keys

Christoph Dangelmaier - E-Bass

Christian Walther - Schlagzeug