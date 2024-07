Christoph Neuhaus miez the Catz

Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus präsentiert in seiner Reihe an jedem 1. Mittwoch alle 2 Monate herausragende Musiker und Bands des modernen Jazz & Soul !

Dieses Mal wird es wieder eine Traumbesetzung mit einigen Lieblingsmusikern geben: Zusammen mit Altsaxophonist Klaus „Charles“ Graf, Hammond Orgler extraordinaire Martin Meixner, Bassist Alex Merzkirch und Michael Kersting am Schlagzeug wird die Band ein Tribute to David Sanborn aufspielen und für heiße Klänge sorgen.

Energiereich, kreativ und brodelnd präsentiert die Besetzung feinsten Jazz n Groove!

Come Down and miez with the Catz…!

Klaus Graf - Altsaxophon

Christoph Neuhaus - Guitar

Martin Meixner - Hammond Orgel

Alex Merzkirch - Bass

Michael Kersting - Drums