Jazzstadt Stuttgart – Jazz für alle: „Stuttgart meets Würzburg“ feat. Graf, Bühl, Pichl, Holdenried & Graf

„Stuttgart meets Würzburg“ ist in mehrfacher Hinsicht einen musikalischen Austausch Wert: Jonathan Graf studiert an der dortigen Hochschule für Musik, Bernhard Pichl ist in Würzburg als Prof. für Jazzklavier tätig und auch seit vielen Jahren nicht nur Kollege von Klaus Graf an der HfM Nürnberg, sondern auch immer wieder ein musikalischer Weggefährte.

Moritz Holdenried studiert an der HMDK Stuttgart und zählt inzwischen zu den meistgebuchten Bassisten auf der Stuttgarter Jazzszene.

Der Saxophonist und Komponist Alexander Bühl hat an der HfM Nürnberg studiert und zählt inzwischen nicht nur zu den besten Tenor-Saxophonisten sondern auch zu den profiliertesten deutschen Jazz-Arrangeuren (SWR Bigband, Alexander Bühl Concert Jazzband, Tobias Becker Bigband).

Das Programm des Abends wird aus den Lieblingsstücken der Bandmitglieder bestehen, die zumeist im Hardbop und Modern Jazz angesiedelt sind.

Klaus Graf - Altsaxophon

Alexander Bühl - Tenorsaxophon

Bernhard Pichl - Piano

Moritz Holdenried - Kontrabass

Jonathan Graf - Schlagzeug