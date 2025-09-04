IG Jazz Stuttgart präsentiert: Jamsession mit Jazzstammtisch

Ab 20:30 Uhr laden die IG Jazz Stuttgart und der Jazzclub Kiste e.V. zum monatlichen Jazz- bzw. Kistenstammtisch, für Jazzmusiker, Jazzbegeisterte, Jazzschaffende und Kistenbe-nutzer. Wir laden ein zu einer lockeren Zusammenkunft, Ziel und Sinn sollen sein, das man sich trifft um sich besser kennen zu lernen, über die Situation der Kiste, sowie der Jazzszene in und um Stuttgart zu sprechen, Anregungen zu sammeln für die Kistenstruktur, aber ein-fach auch mal ganz entspannt ein Bier zusammen zu Trinken, und Kontakte zu knüpfen sowie zu vertiefen. Stammtischparolen zum Besten geben durch aus erlaubt. Wir freuen uns.

Die in Zusammenarbeit mit Studenten und Abgängern der Musikhochschule Stuttgart organisierte Rhythmusgruppe ist diesmal:

Moritz Langmeier - Klavier

Andrey Tatarinets - Bass

t.b.a. - Drums