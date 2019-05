IG Jazz Stuttgart präsentiert: Jazzmaniacs! Harm & Raab present: „Tenor Tony“

„Jazzmaniacs“ Markus Harm und Dominik Raab präsentieren bis zum Sommer 2019 vier Programme, die jeweils einen prominenten „Jazzstar“ der süddeutschen Szene als Featuregast vorstellen.

Nach Fola Dada und Alex Bühl begrüßen die Maniacs Tony Lakatos: Großer Sound, breiter Beat und eine Attitüde, die an fernöstliche Zen-Meister erinnert. Dies ist auf über 350 Aufnahmen zu bewundern. Empfehlung der Redaktion: „Zappelbude Live“, „Standard Time“ und „Hometone“. Jazzwise UK schreibt: „Hungarian born tenorist Tony Lakatos is hailed as a fine player of „real jazz“, and so he is.“ Selbiges gilt für Thilo Wagner und Jens Loh. Ein vielversprechender Abend.

Markus Harm - Altsaxophone

Tony Lakatos - Tenorsaxophone

Thilo Wagner - Piano

Jens Loh - Bass

Dominik Raab - Drums