IG Jazz Stuttgart präsentiert: Kischkat, Kühner & Weiss – Underground Jazz und Lyrik

Kischkat, Kühner und Weiss spielen ohne feste Anordnung und ohne festgelegte Form. Sie nennen ihre improvisierte Musik Underground-Jazz. Im aktuellen Programm »Augenblicke« stehen Momentaufnahmen des Lebens im Mittelpunkt und werden verdichtet - Blitzlichter der Erinnerung und der Vergegenwärtigung.

Die Klangexkursionen der beiden Gitarristen werden inhaltlich zusammengehalten durch die ausgewählte Lyrik, interpretiert von Schlagzeuger Uwe Kühner.

Die Lyrik bezieht sich zu einem großen Teil auf die Enzyklopädie »Museum der modernen Poesie« von Hans Magnus Enzensberger. „...doch Poesie ist ein Prozess - kein Museum“, wie Enzensberger selbst anmerkt. Dieser Prozess ist es, er gibt als Momentaufnahme der Musik ein Gesicht, einen Geschmack. Im Besonderen wenn sich die Musik befreit von der Umklammerung des Textes, frei schwebend, ohne vorgesetzte Grenzen.

Boris Kischkat - Gitarren

Uwe Kühner - Lyrik/Schlagzeug

Günter Weiss - Gitarren