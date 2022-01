IG Jazz Stuttgart präsentiert: Lorenzo Petrocca with love to Pat Martino

Am 1. November 2021 starb der große Pat Martino, ein Genie, einer der, neben wenigen anderen, größten und einflussreichsten Jazzgitarristen aller Zeiten.

Sein Gitarrenspiel war gekennzeichnet von Eleganz, Raffinesse, Kraft, endlosen Lines, unglaublichem Timing, zweifelsohne ein „Erneuerer“ und stilbildender Musiker.

„Pat war für mich wie “Familie“, ich bin mit ihm groß geworden, seine Platte „El hombre“ hat mir vor vielen Jahren den Weg gezeigt wie ich klingen wollte. Wir trafen uns einige Male, zuletzt in Stuttgart in „unserem“ Bix, am Ende eines unvergesslichen Abends gab es einen Kuss auf die Wange….

Heute Abend sagen wir danke und spielen sowohl Kompositionen von ihm als auch Stücke, die für immer mit Pat in Verbindung bleiben werden.

Ciao Pat

Lorenzo Petrocca - Guitar

Jürgen Bothner - Saxophone

Thomas Bauser - Hammond B3

Armin Fischer - Drums