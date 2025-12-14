IG Jazz Stuttgart präsentiert: Lukas Brenner Trio

Heute wird das Lukas Brenner Trio eigene Kompositionen ihres Albums Klang, neue Kompositionen sowie Popsongs im neuen Jazzgewand zum Besten geben. Melodien u.a. von Simon und Garfunkel verbinden sich mit frischen harmonischen und rhythmischen Strukturen. Sie dürfen sich auf einen innovativen Abend freuen, bei dem sich der Jazz in all seiner Offenheit zeigt.

Lukas Brenner - Klavier

Steffen Kistner - Bass

Felix Schrack - Drums