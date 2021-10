IG Jazz Stuttgart präsentiert:

The Rick Hollander Quartet is Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Diese abenteuerliche und doch vertraute Interpretation des legendären Beatles Albums, das 1967 die Welt veränderte, ist ein gewagtes Unterfangen für The RHQ - eine etablierte Jazzband.

Brian Levy, Paul Brändle, Matt Adomeit und Rick Hollander, als neue „Fab Four“, vereinen ihre Kräfte um, was oft als eine der höchsten Errungenschaften der Popmusik angesehen wird, neu vorzustellen. Die neuen Arrangements erinnern naturgemäß an die Originalaufnahme, klingen jedoch frisch und sind voller Überraschungen.

With a Little Help from My Friends, Lucy in the Sky with Diamonds, When I’m Sixty Four, Strawberry Fields Forever, Penny Lane und A Day in the Life sind Höhepunkte des 2021 Tour Repertoires. Songs des Lennon-McCartney-SongwritingTeams zu covern ist alltäglich. Sie aber so neu zu präsentieren und zu instrumentieren wie Rick Hollander und sein Quartet, ist es nicht!

Brian Levy - Tenor Saxophone/Flute

Paul Brändle - Guitar/Baritone Guitar

Matt Adomeit - Acoustic Bass/Mandolin

Rick Hollander - Drums/Steel Pan/Vocals

https://www.rickhollanderquartet.com/st-peppers-lonely-hearts-club-band

https://www.youtube.com/watch?v=4Eudz37qJbM