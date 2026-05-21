IG Jazz Stuttgart präsentiert: Lunaves

Nach einer gemeinsamen Wohnzimmer-Jamsession im Stuttgarter Osten ist für Sänger und Neyspieler Ilter Ünal und Pianist Fabian Meyer eines klar, nämlich zusammen Musik zu machen. Fabian lädt Ilter zu einem Konzert seines schon länger bestehenden Trios ein, um ein paar Songs mitzusingen.

Inspiriert von diesem Zusammentreffen, schreiben die beiden daraufhin in nur kurzer Zeit viele neue Songs. Ohne Berührungsängste bedienen sie sich verschiedenster Genres, wie Jazz, Indie, Pop, elektronischer sowie traditioneller türkischer Musik. Die Texte schreibt Ilter auf Englisch und Türkisch, seiner Muttersprache. Ein paar Monate später gehen sie ins Studio, um das Debütalbum Sakin aufzunehmen und zu produzieren, welches im Februar 2020 veröffentlicht wird. Lunaves - eine Band mit ganz eigenem Sound zwischen Melancholie und Energie, Mond und Erde - ist geboren.

Präsentiert werden neben Songs des Albums „Sakin“ und der im Winter 2023 erschienenen EP „Kelime“ auch einige ganz neue Stücke.

Ilter Ünal - Vocals/Ney

Fabian Meyer - Piano/Synthesizer

Sebastian Schuster - Bass/Rhodes/Synthesizer

Thomas Wörle - Drums/Electronics