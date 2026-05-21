IG Jazz Stuttgart präsentiert: Manfred Junker Organ Trio

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Manfred Junkers Stücke bewegen sich zwischen raffinierter Komposition und ideenreicher Improvisation, wuchtiger Dichte und perlender Transparenz, lyrischer Melancholie und zupackendem Groove - die Band zelebriert ein abwechslungsreiches Programm voller unverkopfter Spielfreude und Musikalität im facettenreichen Lineup von Gitarre, Hammond B3 und Schlagzeug.

Manfred Junker - Gitarre

Thomas Bauser - Hammond Orgel

Nelson Briceño - Drums

Info

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Konzerte & Live-Musik
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