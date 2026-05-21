IG Jazz Stuttgart präsentiert: Manfred Junker Organ Trio

Manfred Junkers Stücke bewegen sich zwischen raffinierter Komposition und ideenreicher Improvisation, wuchtiger Dichte und perlender Transparenz, lyrischer Melancholie und zupackendem Groove - die Band zelebriert ein abwechslungsreiches Programm voller unverkopfter Spielfreude und Musikalität im facettenreichen Lineup von Gitarre, Hammond B3 und Schlagzeug.

Manfred Junker - Gitarre

Thomas Bauser - Hammond Orgel

Nelson Briceño - Drums