IG Jazz Stuttgart präsentiert: Manfred Junker Organ Trio

Manfred Junkers Stücke bewegen sich zwischen raffinierter Komposition und ideenreicher Improvisation, wuchtiger Dichte und perlender Transparenz, lyrischer Melancholie und zupackendem Groove - die Band zelebriert ein abwechslungsreiches Programm voller unverkopfter Spielfreude und Musikalität im facettenreichen Lineup von Gitarre, Hammond B3 und Schlagzeug.
Manfred Junker - Gitarre
Thomas Bauser - Hammond Orgel
Nelson Briceño - Drums
Info
Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik