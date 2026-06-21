IG Jazz Stuttgart präsentiert: Mebus/Prax/Spranger/Regnault/Fronhöfer

Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart

Diese Formation entstand aus einer Laune heraus, oder besser, entsteht sie gerade! Jan Prax, der hochvirtuose Karlsruher Altsaxophonist und das Trio um Antoine Spranger, Tobias Fronhöfer und den der Pariser Szene entliehenen Matis Regnault sind sich bereits vertraut, dazu stößt mit Marko Mebus ein Solist, der neben etlichen Gemeinsamkeiten mit der Besetzung seine eigene Musik und Stimme einbringen wird.

Irgendwo zwischen der gemeinsamen Liebe zum American Songbook, der Risikofreude aus Fusion und Modern Jazz und etlichen individuellen Einfärbungen ist eine explosive Mischung schon jetzt garantiert.

Marko Mebus - Trompete

Jan Prax - Altsaxophon

Antoine Spranger - Piano

Matis Regnault - Bass

Tobias Fronhöfer - Drums

Info

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Jazzclub Kiste Hauptstätter Straße 35, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
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