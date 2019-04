IG Jazz Stuttgart präsentiert: Next Generation Piano BW: Clemens Gutjahr Trio

Ungeheuer lebendig und mit der Verführung eines Muskatcookies vermischt das Trio modernen Jazz mit elektronischen Elementen.

Dabei kann es leicht geschehen, dass sich ein Space Captain in Rauch und Rot verliert, um gemütlich einen Café Corretto mit einem Hauch Luftmus zu genießen. Hinter jedem Songtitel verbirgt sich eine Geschichte! Die Musik des Trios ist energetisch. Im Fokus stehen Soundtüfteleien und Interaktion. Kennengelernt haben sich Clemens Gutjahr, Jan Mikio Kappes und Markus Zink in Stuttgart. Das erste Album „Entkalker“, welches 2015 veröffentlicht wurde, orientiert sich eher am klassischen Klaviertrio Sound, live entwickeln sie sich jedoch ständig weiter und experimentieren mit neuen und elektronischen Klangmöglichkeiten.

Clemens Gutjahr - Piano

Jan Mikio Kappes - Bass

Jonathan Delazer - Drums

http://www.youtube.com/watch?v=2SVR0ch_atc&frags=pl%2Cwn

http://www.youtube.com/watch?v=wgAGSN-iVfs&frags=pl%2Cwn

http://soundcloud.com/clemensgutjahr/sets/clemens-gutjahr-trio

http://www.igjazz.de