IG Jazz Stuttgart präsentiert: Nola

NOLA ist die von den einheimischen Bewohnern liebevolle benutzte Kurzform ihrer Stadt New Orleans.

Um den Sound dieser Musikmetropole geht es in diesem Bandprojekt. Dr.John, die „Dirty Dozen Brassband“, Jon Cleary, oder Prof. Longhair sind nur einige Vertreter, die den New Orleans Funk mit seinen schweren Grooves aber auch seinen tanzbaren 2nd-line Rhythmen sehr geprägt haben.

Die Posaunisten Marc Roos und Uli Röser stehen u.a. durch ihre Arbeit bei Brassbands wie "Mardi Gras.bb" oder den "Funky Butts“ diesem Sound sehr nahe und haben sich nun für eine Huldigung an diese Stadt und ihrer Musik eine Kapelle aus NOLA-affinen Kollegen der Stuttgarter Musikszene zusammengestellt. Hört man, es geht um „move your ass“ Groove, dann ist folgendes Personal prädestiniert: Martin Meixner, Markus Bodenseh und Martin Grünwald.

„We play the shit out of our lungs - Don’t forget your dancing shoes“

Marc Roos - Posaune

Uli Röser - Posaune

Martin Meixner - Piano

Markus Bodenseh - Bass

Martin Grünenwald - Drums