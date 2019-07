IG Jazz Stuttgart präsentiert: ORK

×

ORK bei den Stuttgarter Jazztagen der IG Jazz im Theaterhaus Stuttgart am 02.11.2018:Daniel Roncari (altsaxophon, clarinette), Lucas Klein (drums) und Jakob Obleser (bass)ORK geht keine Kompromisse ein. Es geht um das pure Spielgefühl, die pure Spiellust und darum, den Weg zu beschreiten, der vor einem liegt. Ohne Umwege. Daniel Roncari, Lucas Klein und Jakob Obleser einen sich in ORK, einer musikalisch-demokratischen Triangel. Durch kleine Klangschnipsel entwickeln die drei in Stuttgart studierenden Musiker improvisierte Gesamtwerke, die ebenso komponiert sein könnten. Dabei begegnen sie sich auf Augenhöhe. Ihre Klangvorstellungen einen sich in ihrem gemeinsamen Bandsound, welcher ohne Harmonieinstrument und durch ihr bisheriges musikalisches Schaffen genug Platz für jeglichen Einfall der Musiker bietet. Dabei bringen sie ihre ganz persönliche Spielwiese zum klingen, spannend und vor allem eins: unverfälscht und ehrlich. Das Trio wurde im Oktober 2017 im Rahmen eines Wettbewerbs des Lions Clubs Stuttgart-Schlossgarten mit einem Preis ausgezeichnet.