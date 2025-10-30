IG Jazz Stuttgart präsentiert: Samuel Restle Oktett

Das „Samuel Restle Oktett“ vereint den Sectionsound einer Bigband mit dem Individualismus einer Kleinbesetzung. Die Kompositionen und Arrangements des Bandleaders und Posaunisten bringen die Vorzüge organisierter Musik, die damit einhergehende Griffigkeit und den sonoren Klang der fünf zusammenspielenden Bläser heraus. Dabei bleibt genug Raum für den Sound jedes Einzelnen. Durch die freundschaftlichen Beziehungen innerhalb der Band und authentisches Musizieren entsteht ein homogenes Ganzes.

Von Henry Altmann:

Ein großes Ensemble fängt vieles auf, ein kleines lässt vieles zu; der Stuttgarter Posaunist Samuel Restle macht, was sich nur wenige trauen: Mit kleiner Besetzung den großen Sound angehen. Und der Schwabe ist soundspendabel! Fünf Bläser paaren die Klangfülle einer Bigband mit der Flexibilität und Elastizität einer Combo. Die Musik von Restles „Taschenbigband“ ist exakt arrangiert und komponiert, aber auch wild improvisiert, zeitgenössischer Modern Jazz aus eigener Feder.

Lars Töpperwien - Trompete

Daniel Roncari - Altsaxophon/Klarinette

Lukas Wögler - Tenorsaxophon/Flöte

Bastian Brugger - Baritonsaxophon/Flöte

Moritz Langmaier - Klavier

Snejana Prodanova - Kontrabass

Lucas Klein - Schlagzeug

Samuel Restle - Posaune/Komposition