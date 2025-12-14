IG Jazz Stuttgart präsentiert: Sputnik 27

Sputnik 27 kreist wieder um die Erde. Mit neuem Programm und Reisekoordinaten! Bereits die dritte CD Einspielung des eigenwilligen Schlagzeugers und Percussionisten Bernd Settelmeyer mit seiner Band. Neben instrumentalen Titeln finden sich auch Stücke mit deutschen Texten in lakonischen Atmosphären aus dem interstellaren Raum, hier bei uns auf der Erde.

„DREH DICH UM“, heißt das neue Programm und die dazugehörige CD.

Die Konzerte von SPUTNIK 27 eröffnen seit jeher einen spannenden Kosmos an Sounds, Grooves, unterschiedlichen Stimmungen und großer Spielfreude.

Die Band spielt seit 2025 in neuer Besetzung.

Dass alle beteiligten Musiker stilistisch extrem flexibel sind, macht es möglich ganz unterschiedliche Einflüsse in die Musik einzubringen.

Kommunikation und Einfühlung, originelle Kompositionen und die improvisatorischen Fähigkeiten der Musiker, sind weitere Bausteine für diese Musik.

Ein Sound, der ein großes Spektrum an Sinneseindrücken anspricht und für ein intensives Musikerlebnis sorgt.

Carsten Netz - Saxophon/Klarinette

Thomas Maos - Gitarren

Fabian Wendt - Bass

Bernd Settelmeyer - Drums/Perc. Komposition