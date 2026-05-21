IG Jazz Stuttgart präsentiert: Yoshi Tschira Quartett

Der Stuttgarter Gitarrist und Komponist Yoshi Tschira spielt eigene Stücke mit seinen liebsten Kollegen als erstklassige Rhythmusgruppe.

Der kosmopolitische, lebhafte Geist des Modern Jazz wohnt dieser Musik ebenso inne wie die Sehnsucht nach einem Ruhepol in der alltäglichen Unübersichtlichkeit. Es geht um die Suche nach Harmonie und Geschlossenheit ohne dabei Stillstand zu riskieren. Denn in einer reizgefluteten und inkonsistenten Welt wird die Balance zum Widerstand gegen den Strudel der Fluktuation. Und Stringenz wird zur Rebellion gegen die Vergänglichkeit.

Yoshi Tschira - Gitarre

Moritz Langmaier - Piano

Moritz Holdenried - Kontrabass

Ilja Tarnopolskij - Drums