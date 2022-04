IG Jazz Stuttgart präsentiert: Thilo Wagner

Einmal im Monat präsentiert die 'Sound of Jazz'-Hausband in der Kiste feinsten Jazz mit hochkarätigen Gästen.

Der „höllisch swingende“ Klavierstil des in Stuttgart lebenden Pianisten Thilo Wagner gehört zum Besten, was die deutsche Jazzszene zu bieten hat. Der vor Kreativität sprühende Ausnahmepianist gewann den Solistenpreis des Jazzfestivals in Vienne und ist Ehrenbürger der Stadt New Orleans. Mittlerweile ist er auf mehr als 70 CDs verewigt, die er mit namhaften Musikern wie wie Slide Hampton, Art Farmer, Emil Mangelsdorff oder Martin Drew einspielte.

Auf dem Programm stehen Stücke aus dem 'Great American Songbook' in der Tradition der großen Jazz-Pianisten wie Erroll Garner oder Oscar Peterson.

Thilo Wagner - Piano

Lukas Pfeil - Tenorsaxophon

Andrey Tatarinets - Bass

Johannes Hamm - Schlagzeug