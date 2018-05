IG Jazz Stuttgart präsentiert:

Was gefällt, wird gespielt! Heute Abend lädt die Kiste wieder alle spielwütigen Musiker zur Jamsession in die Kiste ein. Rhythmusgruppe und Schummerlicht inklusive. Wer nur zuhören will, darf natürlich auch kommen.

Die in zusammen Arbeit mit Studenten und Abgängern (z.Z. Andrew White) der Musikhochschule Stuttgart organisierte Rhythmusgruppe ist diesmal:

Fabian Mayer - PianoAndrey Tatarinets - BassChristian Walther - Drum

Ab 20.00 laden die IG Jazz Stuttgart und der Jazzclub Kiste e.V. zum monatlichen Jazz- b.z.w. Kistenstammtisch, für Jazzmusiker, Jazzbegeisterte, Jazzschaffende und Kistenbenutzer.Wir laden ein zu einer lockeren Zusammenkunft, Ziel und Sinn sollen sein, das man sich trifft um sich besser kennen zulernen, über die Situation der Kiste, sowie der Jazzszene in und um Stuttgart zu sprechen, Anregungen zu sammeln für die Kistenstruktur, aber einfach auch mal ganz entspannt ein Bier zusammen zu Trinken, und Kontakte zu knüpfen sowie zu vertiefen. Stammtischparolen zum besten geben durch aus erlaubt.Wir freuen uns.

http://www.igjazz.de