Seit 100 Jahren oder so wird über Songs improvisiert. Das feiern Matthias und Nicolai Daneck mit ihren Stuttgarter Freunden Lukas Pfeil und Jakob Obleser in der Kiste - und spielen an diesem Sommernachmittag natürlich Songs aus dem Great American Songbook.

Lukas Pfeil - Saxophone

Nicolai Daneck - Piano

Jakob Obleser - Bass

Matthias Daneck - Drums

http://www.igjazz.de