Die nächste Auflage der "Igersheimer Impulse" findet am Sonntag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr in der Erlenbachhalle statt.

Zu Gast ist an diesem Abend mit der Münchnerin Michaela May eine der beliebtesten deutschen Schauspielerin. Also, diesen Termin schon mal vormerken. Weitere Informationen unter E-Mail ktm.tbb@t-online.de