Iggy Azalea, u.a.

Listen Up Music Series: Iggy Azalea Listen Up Music Series ist das erste von mehreren Konzerten mit erfolgreichen weiblichen Popstars, die für Europa geplant sind. Die australische Rapperin Iggy Azalea, bereits vier Mal für den Grammy nominiert und mehrfach mit Platin ausgezeichnet, ist der erste bestätigte Act der diesjährigen "Listen Up Music Series".

Fans können sich auf unglaubliche Konzerte mit wunderbarer Musik, Ambiente und Unterhaltung freuen, in denen die weiblichen Popstars von heute vertreten sein werden. Seien Sie gespannt, da weitere Ankündigungen der Künstlerin folgen werden, die auf diesen unglaublichen Listen Up Konzerten 2019 auftreten wird.