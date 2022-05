Köln, 07.06.21 – "Vieles von dem, was ich tat, war: Wenn du es nicht machst, dann mache ich es für dich, ich mache es zuerst." Es gibt einen Grund, warum viele Iggy Pop für den Goodfather of Punk halten

- jede einzelne Punkband der Vergangenheit und Gegenwart hat sich entweder wissentlich oder unwissentlich ein oder zwei Dinge von ihm und seiner Band The Stooges aus den späten 60ern/frühen 70ern entliehen. Weithin anerkannt als einer der dynamischsten Bühnenkünstler aller Zeiten, hat Iggy Pop sowohl den Punk der 70er als auch den Grunge der 90er Jahre geprägt und eine legendäre Karriere aufgebaut, die von Kritikern gelobt und von Fans fanatisch gefeiert wird.

Viele sagen, Iggy live abrocken zu sehen, sollte man auf seine "Must See"-Liste setzen - seine Fans aller Generationen sind die ersten, die das bezeugen werden. Und endlich bekommen alle Fans in Deutschland eine weitere Chance dazu, denn Iggy Pop wird im Juni 2022 live nach Deutschland zurückkehren;

2019 veröffentlichte Iggy das kontemplative und reflektierende Album FREE. Es folgt zwar auf das höchstplatzierte Album von Iggys Karriere, Post Pop Depression, hat aber klanglich so gut wie nichts mit seinem Vorgänger gemeinsam - es erkundet eher jazzorientierte Genres. "Dies ist ein Album, auf dem andere Künstler für mich sprechen, aber ich leihe ihnen meine Stimme", sagt Iggy über seine Zusammenarbeit mit den New Yorker Künstlern Leron Thomas und Sarah Lipstate a/k/a Noveller. Das Cover spiegelt das Konzept des "Frei-Seins" wider und ist eine Aufnahme aus dem Kurzfilm "The Dawn" mit Iggy in der Hauptrolle unter der Regie von NP Novack.