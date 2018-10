Ignaz Netzer & Christian Rannenberg

× Erweitern Ignaz Netzer

Beiden Musikern eilt ein glänzender Ruf in der Bluesszene voraus, zahlreiche Preise und Auszeichnungen und vor allem der nationale und internationale Erfolg auf den Blues-Bühnen sprechen für sich.

Gleichzeitig kommen sie so locker, humorvoll und persönlich daher, dass jeder Zuschauer sich bestens aufgehoben und noch besser unterhalten fühlt. „Have a good time“ ist dann auch das Motto des Abends, durch den Netzer wie Rannenberg mit Erzählungen und Anekdoten führen.

Mit seiner charismatisch rauchigen Stimme und dem virtuosen Gitarrenspiel vermittelt Ignaz Netzer ein New-Orleans-Feeling, das seinesgleichen sucht. „Obelix fiel einst in den Zaubertrank, der gute Ignaz wohl in den Mississippi. Seine rauchige, tiefe und volle Stimme steht der eines alten Baumwollpflückers in nichts nach.“ (Die Rheinpfalz)

Das Klavierspiel von Christian Rannenberg, dem die Tasten willig zu folgen scheinen und der nicht nur einfühlsam begleitet, sondern ebenso grandiose Soli bietet. Auch er ein Musiker mit großer Ausstrahlung und Musikalität, der zu den weltweit anerkanntesten Bluespianisten und Sängern gehört.