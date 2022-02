Ignaz Netzer & Werner Acker - Saitenzauber

Mit Ignaz Netzer kommt der Gewinner des German Blues Award 2015 nach Meidelstetten. Seine neue Solo-CD „When the Music is over“ mit ausschließlich Eigenkompositionen wurde 2015 für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert. Netzer ist der lebende Beweis für das, was Musikwissenschaftler schon längst vermuteten: Der Blues kommt aus dem Schwabenland!! So urteilte jüngst die Heilbronner Stimme, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis wegen ihm Mississippi-Raddampfer auf dem Neckar gesichtet werden. Das Fachmagazin JAZZ Podium bezeichnete den Sänger, Gitarristen, Harpspieler, Liedermacher und Entertainer als „Großmeister des klassischen Blues“, die Süddeutsche nannte ihn gar „Bluesmagier“.

Ein Schmankerl besonderer Art nicht nur für Freunde der Saitenmusik ist Netzers brandneues Programm mit dem Gitarristen Werner Acker. Als ein Novum in der deutschen Jazzgeschichte trifft der Hochschuldozent für filigrane Jazzgitarre auf den rundum geerdeten Bluesman. So entsteht ein hochkarätiger Musikcocktail aus Folk, Gospel, Pop, Blues und Jazz; umrahmt von balladesken Eigenkompositionen.

Beginn: 20:30 Uhr