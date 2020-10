Ignaz Netzer & Werner Acker

Werner Acker und Ignaz Netzer, zwei hochkarätige Musiker der Blues-Szene. Hier der Hochschuldozent für filigrane Jazzgitarre Werner Acker und daneben der rundum geerdete Bluesman Ignaz Netzer.

Auf seiner Homepage steht : „Obelix fiel einst in den Zaubertrank, der gute Ignaz wohl in den Mississippi…..“ Dies wird man spätestens verstehen, wenn man seine erdig-rauchige Bluesstimme gehört hat. Auch auf der Bluesharp und als launiger Conferencier überzeugt Ignaz Netzer vollständig. 2015 gewann er den German Blues Award. In bisher rund 2700 Konzerten spielte er u.a. mit Alexis Korner, Bob Margolin (Muddy Waters), Little Willie Littlefield u.v.a. Werner Acker ist neben seiner Tätigkeit als Dozent an der Musikhochschule Stuttgart für Gitarre (Jazz/Pop) auch in vielerlei anderen Musikrichtungen zu Hause. Dies erklärt, dass man ihn durchaus auch auf den verschiedensten großen Bühnen in Konzerthäusern und Festivals gesichtet hat (als Gitarrist natürlich), so z.B. mit der Karl Frierson Soulprint Band, mit Helen Schneider, mit Wolfgang Dauner, mit der SWR Bigband, den Swing Legenden (Kuhn/Greger/Strasser), oder auf Musical- und Theaterbühnen z.B. mit Ute Lemper.