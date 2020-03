Cat Stevens war einer der wichtigsten Künstler der Siebziger Jahre - ein außergewöhnlicher Komponist, Poet und Philosoph mit einer charakteristischen Stimme und erfindungsreichen Gitarrentechnik.

Nachdem in letzter Zeit Revival-Bands immer populärer werden, haben sich drei Mitglieder der Gruppe ABRA, eine im Kreis Bergstraße bekannte Band, zum „Cat Stevens Project“ zusammengetan. Adrian Schwartz-Dinu ist in seiner Heimat als einer der besten klassischen Gitarristen bekannt. Mit seiner außergewöhnlichen Stimme bringt er den Klang von Cat Stevens ein. Jetzt spielt Drums Marko Klotz, auch in Cat Stevens Project, auch in Abra. Der Dritte im Bunde der ABRA-Mitglieder ist Elmar Schorck, ein Allround-Musiker: Gesang, Gitarre, Bass, Mandoline. Vollkommenheit erreichte das Projekt jedoch erst mit dem Bassisten Christian Spohn und dem Keyboarder Stephan Kraus die beide ebenfalls jede Menge musikalischer Erfahrungen mitbringen.