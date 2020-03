Abgesagt - Malte Vief Solo

Er begann seine professionelle Gitarrenausbildung 1996 sechzehnjährig als Jungstudent an der "Hochschule für Künste" in Bremen bei Prof. Bernard Hebb. Seit Oktober 2004 studiert Malte Vief Gitarre/Weltmusik (Konzertexamen und Meisterklasse) an der Dresdener Musikhochschule bei Prof. Thomas Fellow (Friend`n `Fellow, Hands on strings), um neue musikalische Wege zu beschreiten. An gleicher Stelle lehrt er mittlerweile. Der Musiker wurde Preisträger und Finalist internationaler Wettbewerbe (u.a. Open Strings, European Guitar Award).Malte Vief spielte in Radio und Fernsehen Im Rahmen seiner regen Konzerttätigkeit spielte Malte Vief als Solist mit Orchester in der ausverkauften Semperoper zu Dresden (November 2004) sowie auf internationalen Gitarrenfestivals. 2006 erschien die CD "Heavy Classic"