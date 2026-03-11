IGNITE + CANCER BATS

Wenn zwei absolute Schwergewichte der internationalen Hardcore- und Punk-Rock-Szene gemeinsame Sache machen, ist maximale Live-Energie vorprogrammiert. Mit IGNITE und den CANCER BATS schließen sich zwei Bands für eine massive Co-Headliner-Tour zusammen, die seit Jahrzehnten weltweit Bühnen abreißen und Grenzen einreißen.

IGNITE – Die kalifornische Hardcore-Institution ist zurück

Nach über 25 Jahren Bandgeschichte und Charterfolgen wie A War Against You (Platz 6 der deutschen Albumcharts) bewies die Formation aus Orange County, Kalifornien, dass aufgeben keine Option ist. Mit dem neuen Frontmann Eli Santana an der Spitze und dem selbstbetitelten Album Ignite (produziert von Cameron Webb) knüpft die Band nahtlos an ihre Hardcore-Wurzeln an. IGNITE liefern melodische, hochpolitische Hymnen und beweisen einmal mehr, warum sie Genregrenzen mühelos überspringen – egal ob auf Tour mit Punk-Größen wie Bad Religion oder auf den großen europäischen Metal-Festivals.

CANCER BATS – 20 Jahre Punk, Thrash und Stoner Rock

Aus einem kanadischen Spaßprojekt im Jahr 2004 entstanden, haben sich die Cancer Bats über die letzten zwei Jahrzehnte echten Kultstatus von Nordamerika bis Australien erspielt. Ihre einzigartige Fusion aus Punk, Thrash Metal und Stoner Rock katapultierte das Quartett einst über Nacht aus den Wohnzimmern auf die weltweiten Bühnen. Nach drei Jahren Dauertour mit ihrem Juno-nominierten Album Psychic Jailbreak und mit Jackson Landry als Neuzugang an der Gitarre steht die Band nun mit einem felsenfesten Line-up bereit, um mit ihrem angekündigten achten Studioalbum die Messlatte noch einmal höher zu legen.

Diese Co-Headliner-Tour bringt die melodische, politische Durchschlagskraft des kalifornischen Hardcores und die dreckige, energiegeladene Urgewalt des kanadischen Metal-Punks zusammen. Fans dürfen sich auf ein hochkarätiges Paket freuen, das keine Wünsche offenlässt: brandneues Material, zeitlose Szene-Hymnen und zwei Bands, die live zu absoluter Höchstform auflaufen.