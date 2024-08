Der Ausnahmepianist kommt zurück nach Weikersheim.

Citizen. European. Pianist. So steht es auf der Homepage von Igor Levit, der von der New York Times als »einer der bedeutendsten Künstler seiner Generation« beschrieben wird.

Er spielt Konzerte in den berühmtesten Sälen der Welt, engagiert sich politisch und gesellschaftlich und wurde für seine während der Pandemie gestreamten Hauskonzerte mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Wir sind froh und stolz, dass er bereits zum wiederholten Mal in die TauberPhilharmonie kommt. Dieses Mal widmet er sich den »drei großen B« der Klavierwelt: von Bachs vertrackt-komplexer Chromatischer Fantasie und Fuge über das Spätwerk von Brahms bis hin zur orchestralen Soloklavierbearbeitung von Beethovens 7.Sinfonie. Erleben Sie einen Weltstar Levit in Weikersheim.