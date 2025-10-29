Lassen Sie sich von Igor Levit auf eine spannende Klavierreise entführen! Er beginnt mit Schuberts B-Dur Sonate – ein Meisterwerk voller Gefühl und Tiefe. Danach geht’s in die geheimnisvolle Welt von Schumanns „4 Nachtstücken“, die mit ihrer düsteren, romantischen Atmosphäre faszinieren. Zum Abschluss spielt Igor Chopins Klaviersonate Nr. 3 in h-Moll – virtuos, leidenschaftlich und mit jeder Menge Drive. Ein Abend, der die ganze Vielfalt der romantischen Klaviermusik zeigt!

Meisterpianisten - 1. Abend

Zwischen Traum und Leidenschaft

Schubert - Sonate B-Dur D 960 (1828)

Schumann - 4 Nachtstücke op. 23

Chopin - Sonate Nr. 3 h-Moll op. 58