Igor Levit

Klassik

Tauberphilharmonie Weikersheim August-Laukhuff-Straße 15, 97990 Weikersheim

Igor Levit kommt zurück in die TauberPhilharmonie! Der gefeierte Pianist bringt gleich vier Sonaten seines „Hausgotts“ Ludwig van Beethoven mit, die als Neues Testament der Klaviermusik gelten.

Von der jugendlich-stürmischen Sonate op. 2 Nr. 1 bis zur genredefinierenden Waldstein-Sonate spiegeln diese Werke das ganze kompositorische Genie Beethovens – gespielt von einem der gefragtesten Interpreten weltweit. Wir sind stolz, Igor Levit bereits zum wiederholten Mal in Weikersheim begrüßen zu dürfen – lassen Sie sich dieses pianistische Ereignis nicht entgehen.

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Tauberphilharmonie Weikersheim August-Laukhuff-Straße 15, 97990 Weikersheim
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