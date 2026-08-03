Igor Levit kommt zurück in die TauberPhilharmonie! Der gefeierte Pianist bringt gleich vier Sonaten seines „Hausgotts“ Ludwig van Beethoven mit, die als Neues Testament der Klaviermusik gelten.

Von der jugendlich-stürmischen Sonate op. 2 Nr. 1 bis zur genredefinierenden Waldstein-Sonate spiegeln diese Werke das ganze kompositorische Genie Beethovens – gespielt von einem der gefragtesten Interpreten weltweit. Wir sind stolz, Igor Levit bereits zum wiederholten Mal in Weikersheim begrüßen zu dürfen – lassen Sie sich dieses pianistische Ereignis nicht entgehen.