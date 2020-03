IGORRR kombiniert einen einzigartigen Sound aus Death Metal, Barockmusik, Breakcore und Trip Hop – ein wahnsinniger Genre-Mix. 2017 erschien ihr letztes Studioalbum „Savage Sinusoid“, mit dem sie zwei volle Jahre um die Welt tourten; durch Europa, Russland und Nordamerika.

Nach einer kurzen Schaffenspause im vergangenem Jahr kündigten die Franzosen jetzt ihr viertes Studioalbum „Spirituality and Distortion“ via Metal Blade Records. Kreatives Mastermind und Sänger Gautier Serre erzählt: „Dieses Album ist das Ergebnis einer wirklich intensiven Arbeit, die über einen langen Zeitraum geleistet wurde um die ehrlichste und kompromissloseste Musik zu liefern, die möglich ist. Ich hoffe, dass du die Musik genau so genießen wirst wie ich es jetzt tue, wenn ich dieses Album höre.“

2020 geht es nun wieder ausgiebig auf Tour. Als Gäste sind das „Ein-Mann-IndustrialDoom-Metal“-Bandprojekt Author & Punisher, sowie Otto von Schirach aus den USA dabei, die sie supporten werden. Auch in Deutschland wird IGORRR unterwegs sein – in fünf ausgewählten Städten können wir uns auf eine einzigartige und Grenzensprengende Show freuen!