IHK Aktionstag - Gründen digital

Am 13. November findet im Haus der Wirtschaft (IHK) in Heilbronn im Rahmen des bundesweiten IHK-Aktionstages die Veranstaltung „Gründen digital – Marketing meets Digitalisierung“ statt.

Dr. Helmut Kessler, stv. Hauptgeschäftsführer der IHK Heilbronn-Franken: „Die Digitalisierung betrifft alle. Daher ist es wichtig dieses Thema umfassend zu beleuchten, da viele Start-ups und Existenzgründer früher oder später damit konfrontiert werden.“

Für diese Veranstaltung konnten Experten und Gründer aus den Bereichen Marketing und Digitalisierung gewonnen werden. Anhand von Best-Practice-Vorträgenzeigen sie, wie die Herausforderungen zu meistern sind und die Digitalisierung als Chance zu nutzen ist. Auf dem Programm stehen hierbei folgende Themen:

Kunden finden und Kunden binden – vom Newsletter bis zum Bewertungsportal – eine große Herausforderung (David Tews, INTERSPORT Deutschland eG). Onlinemarketing und Social Media richtig einsetzen. Wie komme ich bei Google nach oben? (Christoph Gotzmann, Gefunden.net). Die Herausforderung World Wide Web. Wie bewältige ich das? (ShamimSattar, Impulsive Projects). Onlineshops, Onlinegalerien, Bezahldienste und Co. Wie nutze ich Webmodule für mein Unternehmen richtig? (Michael Volk, wachtel-shop.com). DSGVO – was nun? So geht Datenschutz heute. (Tim Stern, IHK Heilbronn-Franken).

Diese Veranstaltung soll Start-ups und jungen Unternehmen die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, wie ein gut durchdachtes Marketingkonzept in Kombination mit der passenden Digitalisierung zum gewünschten Erfolg führt.