Ablauf

Firmen bieten Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Berufe am Beispiel typischer Aufgaben aus ihrer Firma kennenzulernen.

Die Firmen erleben Schülerinnen und Schüler bei für den Beruf typischen Arbeitsproben und können talentierte Jugendliche direkt für ein Praktikum, eine Ausbildung oder ein Duales Studium anwerben.

Die Jugendlichen werden in feste Gruppen eingeteilt. In 90 Minuten durchlaufen sie Aufgaben an den Stationen der Unternehmen.

Es stehen jeweils acht Arbeitsplätze pro Station für die Jugendlichen bereit. Die Aufgaben sollten etwa zehn Minuten dauern.

Haben Sie ein Unternehmen und möchten gerne eine Station zur Präsentation Ihres Unternehmens anbieten?

Dann haben Sie hier die Möglichkeit dazu: (Anmeldefrist 15.10.2023)

Der IHK-Berufsparcours soll Jugendliche für eine Ausbildung begeistern. Bei den Veranstaltungen haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, verschiedenste Ausbildungsberufe praktisch zu erleben und kompakt Talent, Motivation und Sympathie festzustellen