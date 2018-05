IHK Bildungsmesse

Am Freitag, 8. Juni und am Samstag, 9. Juni findet in der Stadthalle in Lauda die 14. Bildungsmesse für den Main-Tauber-Kreis statt.

Schülern aus dem Main-Tauber-Kreis eröffnet sich auf der Bildungsmesse ein großes Angebot zur Berufsorientierung. Das unterstreicht auch der erneute Ausstellerrekord von über 95 Ausstellern. Die zahlreichen Betriebe zeigen ihre Ausbildungsangebote aus den unterschiedlichsten Branchen auf der Messe in Lauda. Es werden Berufe aus Industrie, Handel, Dienstleistung und dem Handwerk, aber auch aus dem Gesundheits- und Pflegebereich vorgestellt.

Dietmar Niedziella, Leiter Berufsbildung der IHK: „Für die Betriebe der Region ist die Bildungsmesse ein wichtiger erster Kontaktpunkt. Hier bekommen die Betriebe einen ersten Eindruck von potenziellen Azubis. Und die Schüler können sich direkt vor Ort einen Eindruck über unterschiedliche Ausbildungsberufe verschaffen sowie Ausbilder und Azubis der Firmen direkt ansprechen.“

So wird auf der Bildungsmesse viel geboten, um die Berufswahl leichter zu gestalten.

Thomas Maertens, Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen: „Spannende Berufe kennenlernen, in die Welt der Ausbildung und des dualen Studiums eintauchen: Die Bildungsmesse Lauda-Königshofen ist ein Muss für alle, die sich beruflich informieren möchten. Schüler und Eltern sind am 8. und 9. Juni herzlich in die Laudaer Stadthalle eingeladen."

Die Berater der IHK, Handwerkskammer und Agentur für Arbeit sind ebenfalls auf der Messe und stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung.

Vielfältiges Angebot

Ein vielfältiges Vortragsprogramm von über zehn Vorträgen an den zwei Tagen sowie eine Last-Minute-Börse am Samstag ergänzen das Programm.

Das komplette Messeprogramm und aktuelle Informationen gibt es im Internet auf der Messehomepage unter

www.bildungsmesse-heilbronn.de/lauda