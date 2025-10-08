IHK City Dinner Tour – eine Veranstaltung der IHK Heilbronn-Franken in Kooperation mit der Stadt Lauda-Königshofen und dem Gewerbeverein Lauda.

Die erfolgreiche IHK-Veranstaltungsreihe „City Dinner Tour“ findet am 8. Oktober ab 17:30 Uhr in Lauda-Königshofen statt. Die IHK Heilbronn-Franken lädt dazu gemeinsam mit der Stadt Lauda-Königshofen und dem Gewerbeverein Lauda ein. Die Tour soll das vielfältige Angebot in der Innenstadt von Lauda-Königshofen aufzeigen, den persönlichen Kontakt zu den Unternehmern herstellen und den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Was und wen es in Lauda-Königshofen gibt, können die Teilnehmer im Rahmen der City Dinner Tour erleben.

Die Tour startet um 17:30 Uhr mit einem Empfang. Danach geht es in kleinen Gruppen durch die teilnehmenden Geschäfte in der Innenstadt. Im Anschluss daran findet gegen 20:00 Uhr ein gemeinsamer Abschluss statt. Neben dem kulinarischen Abschluss wird es für die Teilnehmer auch einen kurzen Vortrag über den Werdegang des Bahnhofsgebäudes und seine Neukonzeption durch das Architektenteam Jouaux geben. Die Veranstaltung ist kostenfrei, die Tickets sind jedoch limitiert.

Anmeldung auf https://www.ihk.de/heilbronn-franken/system/veranstaltungssuche/vstdetail-antrago/5588746/20724?terminId=20724