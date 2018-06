IHK Mega Azubi-Speed-Dating Heidelberg

Am 13. Juli 2018 können sich BewerberInnen beim Mega-Azubi-Speed-Dating der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar in Heidelberg Ausbildungsplätze für das Jahr 2019 sowie noch offene Plätze für 2018 sichern. In den zehn minütigen Bewerbungsgesprächen können sich Bewerber und Unternehmen kennenlernen und austauschen. Die Teilnehmer haben die Chance sich bei mehreren Unternehmen gleichzeitig vorzustellen.Potenzielle Azubis werden zu weiteren Gesprächsterminen, einem Schnuppertag oder einem Praktikum eingeladen. Das Azubi-Speed-Dating findet von 13:00 bis 16:00 Uhr im DEZERNAT16, Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum,Emil-Maier-Straße 16, in Heidelberg statt. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der IHK-Facebookseite unterwww.facebook.com/ihkrheinneckar.ausbildung