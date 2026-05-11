II. Arsenalplatz Tischtennis-Turnier

Ob blutiger Anfänger oder Topspin-König – alle, die gerne Tischtennis spielen, sind herzlich eingeladen .
Einfach vorbeikommen, Schläger schnappen (oder vor Ort leihen) und mitspielen!
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Sport & Bewegung
Spiel. Spaß. Spannung – mitten in Ludwigsburg!
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Ob blutiger Anfänger oder Topspin-König – alle, die gerne Tischtennis spielen, sind herzlich eingeladen .
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