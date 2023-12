Ijoma Mangold: Warum Bitcoin mehr als nur eine neue Währung ist

Literaturkritiker Ijoma Mangold ist überzeugt, dass der Bitcoin die Welt verändern wird. Angelehnt an den Film »Matrix«, in dem sich der Held entscheiden muss, ob er die blaue oder rote Pille schluckt, nennt er den Bitcoin in seinem aktuellen Buch die "orange Pille“. Denn wer sich mit Bitcoin auseinandersetzt, dem wird die Macht von Wall Street und Zentralbanken in unserer Welt bewusst.

Im Gespräch mit Wirtschaftsmathematiker Prof. Thomas Dimpfl erläutert Ijoma Mangold, wie er der Faszination Bitcoin verfiel und weswegen es sich dabei nicht lediglich um eine digitale Währung handelt, sondern um ein Freiheits- und Gerechtigkeitssystem.

Moderation: Benjamin Fischer, Reportageschule Reutlingen

Eine Kooperation mit der Reportageschule Reutlingen

Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Volksbildung.