Ein Flugradbauer und sein Leben.

Gustav Mesmers Ideenreichtum beeindruckt nachhaltig, ob- wohl der‚Der Ikarus vom Lautertal‘ 35 Jahre lang in psychiatri- schen Anstalten weggesperrt war. Er war ein stiller Mensch, der mit seinem Leben eine zähe Geduld haben musste und doch nicht verbittert, manchmal ärgerlich, fordernd, hin und wieder auch wütend ob seines Schicksals und der Aussichtslosigkeit. Aber er war nie ohnmächtig, denn er hatte seinen Traum, seine fantasievolle Arbeit an den Fluggeräten, ein Mitteilungsbe- dürfnis in seinen Texten und die Freude am eigenen Schaffen.