Ikarus vom Lautertal

Die inspirierende Geschichte eines Visionärs aus einem kleinen schwäbischen Dorf, dem viel Unrecht widerfuhr – eines Mannes voller Fantasie, Beharrlichkeit und Lebensmut.

Gustav Mesmers Ideenreichtum beeindruckt bis heute: seine Fluggeräte, Texte, Musikinstrumente, Sprechmaschinen und Bilder zeugen von außergewöhnlicher Kreativität. Eines seiner Flugräder wurde sogar 1992 auf der Weltausstellung in Sevilla gezeigt. Er war ein stiller Mensch, der mit seinem Leben eine zähe Geduld haben musste. Und doch war er nicht verbittert oder ohnmächtig, manchmal fordernd, hin und wieder wütend ob der Aussichtslosigkeit, obwohl er 35 Jahre lang in psychiatrischen Anstalten weggesperrt war. Auf die Frage, ob er zur Ausstellungseröffnung mitkommen wolle, sagte er: ‚Wenn i beim Obendessa wieder dahoim sei ka‘. „In Kombination mit der Anverwandlung dieser Figur durch Franz Ott, den luziden Bildern von Visualmaster und Regieauge Finn Bühr und dem atmosphärisch dichten Livesound des Klangzauberers Thomas Maos entsteht so fast ein moderner Woyzeck. (…) Wenn Franz Ott als Gustav Mesmer an seinem Schreibtisch kauert, Briefe an die Eltern nachhause schreibt oder in seiner Biografie den Alltag in der Psychiatrie schildert, ist das herzzerreißend. Bastelt er an seinen Erfindungen und murmelt seine Beschreibungen und Gebrauchsanweisungen dazu, wird Thomas Maos‘ Musik kindlich clownesk – eine Komödie.“ (Schwäbisches Tagblatt)