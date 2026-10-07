Na, was jetzt? Knapp ein Jahr ist es her, dass Ikkimel mit ihrem Debütalbum FOTZE alles zerlegt hat: „Ist das jetzt überhaupt noch feministisch?"

-Debatten auf TikTok und im Feuilleton. Schockierte Boomer. Wütende Clean Girls. Die Moral verdorben, die Jugend vergiftet mit Analsex und Keta.

Als Headlinerin tourte sie über die Mainstages des Landes: Hurricane, Southside, MS Dockville, Frequency Festival. Neben Deutschland eroberte sie auch den Rest Europas: 12 Städte bespielte sie bei ihrer eigenen Tour, von Warschau bis nach Luxemburg. Bei ihren Shows ließen sich Familienväter die Hundemaske auf den Kopf setzen und in einen Käfig sperren, konkurrierten gegeneinander bei Deep-Throat Contests mit Riesendildos oder schlichen sich ins Backstage, um vor Mutter Ikki wie ein Spanferkel niederzuknien.

Kurzgesagt: Neben den Girls, Gays und Theys in den FLINTA* Moshpits, neben den Schwangeren, Stillenden und Neurodivergenten in den Ruhebereichen, hatten auch die cis hetero Mackers ne richtig gute Zeit, sobald Ikki mit wallender Mähne auf einem überdimensionalen Köter (ja, das war wirklich ein Hund, das ist kein Euphemismus für ‚Mann‘) die Bühne betreten hat.

Als zweifache Gewinnerin der 1LIVE-Krone und EUROPAS GRÖSSTE FOTZE hat Ikki den ordentlichen Anstand in Deutschland – in ganz Europa! – angezündet, abgefackelt, niedergebrannt.