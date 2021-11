Ikonografie des Protests

Demokratiebewegung, Women’s March, Black Lives Matter – Bilder der Straßen von unter anderen Minsk, Istanbul, Bristol und nicht zuletzt die der Global Strikes von Fridays For Future gehören längst zu unseren Sehgewohnheiten.

Regelmäßig verfolgen wir Aufnahmen von Protestierenden, sehen rote Blumen, Hochzeitskleider, lila Mützen und die gereckte Faust als Symbole des Widerstands. Social Media ist dabei Katalysator dieser Ikongrafien, setzt sie in neue Kontexte und erfindet eigene Ästhetiken dazu.

Wir fragen uns: In welcher Art Erbfolge befinden wir uns speziell als für das Klima Protestierende – gerade mit Blick auf die Anti-Atomkraftbewegung der 68er, oder jüngst Stuttgart 21? Wie haben sich die Symboliken verändert, was ist unverändert geblieben? Welche Kritik gibt es an unseren Protestformen und wie können wir sie selbstkritisch betrachten? Gemeinsam mit Freya Herrmann und Vera Klocke schulen die Workshopteilnehmer:innen ihren Blick– für Bilder und Performances in einer protestreichen Zeit online und auf den Straßen.

Die Teilnehmeranzahl ist auf 20 begrenzt. Meldet euch deshalb im Vorfeld per E-Mail an unter vermittlung.​schauspiel​@staatstheater-stuttgart.de