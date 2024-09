IKW - Zentrale Veranstaltung - Tag der Vielfalt

Dem Motto der Interkulturellen Woche 24 folgend finden und öffnen wir neue Räume in Reutlingen. Zum Teil an ungewohnten Orten bieten wir Ihnen vielfältige Angebote für Jung und Alt, Klein und Groß, SCHWARZ und weiß und Kunterbunt. Eine bunte interkulturelle Vielfalt erwartet Sie an diesem Tag. Kommen Sie vorbei! Es spielt Musik, es gibt Mitmach- und Bewegungstänze, Juks Angebote, Upcycling, Kinderschminken, Offene Druckwerkstatt, Henna Tattoos und vieles mehr...

Für das leibliche Wohl ist gesorgt!