Il Canto d’Orfeo

„Perspectives“ – Musik aus vier Jahrhunderten für Mandoline solo - Alon Sariel, Mandoline.

„Perspectives“ – Perspektiven, so nennt Alon Sariel sein Soloprogramm für Mandoline, das die Zuhörer durch vier Jahrhunderte Musik, von Johann Sebastian Bach bis Yasuo Kuwahara, führen wird. Die Mandoline, die sich seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts mit ihren lieblich-romantischen Tönen einen Platz in der Musikgeschichte sicherte, hat vor allem in den letzten Jahren wieder an neuer Bedeutung in der zeitgenössischen Musik gewonnen. Dass sie als ein virtuoses Soloinstrument mit ungeahntem Klangspektrum und Effekten gespielt werden kann, stellt Alon Sariel eindrucksvoll unter Beweis.