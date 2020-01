Es waren tatsächlich Spontanauftritte in Berliner U-Bahnen, mit denen die Musiker die oft eher mürrischen Fahrgäste zum Tanzen brachten und Bahnhöfe in Partyzonen verwandelten. In dieser Zeit, 2015, spielte Il Civetto bereits zweimal fürs Lab, einmal beim Labfest und einmal zur Stuttgartnacht in der Wagenburgstraße. Höchste Zeit, die Band, die inzwischen auch auf Festivals wie dem von Montreux spielt, wieder nach Stuttgart zu holen.

Der lebensfrohe Sound von Il Civetto vereint Latino-Leidenschaft mit orientalischer Mystik und Swing mit Balkanbeats. Mit Gitarre, Bass, Ukulele, Klarinette, Saxofon und einem zusammengewürfelten Percussion-Set wird farbenfroh und lebendig ein herrliches Sprachgewirr inszeniert. „Facing The Wall“ heißt das neue Album. Wer Il Civetto richtig zuhört, weiß, dass sie global denken. Und das reißt Mauern ein.

Lars Löffler-Oppermann – Saxofon, Klarinette, Gesang

Leon Bollinger – Percussion, Schlagzeug

Leon Keiditsch – Gesang, Bass

Robert Kondorosi – Gitarre, Gesang