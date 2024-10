Die Berliner Band IL CIVETTO schreibt Lieder, die ihre Hörer:innen ins warme Licht eines südfranzösischen Sonnenuntergangs oder in das milde Gold eines großstädtischen Spätsommerabends versetzen.

Pop-Sound, in dem sich Elemente lateinamerikanischer Musik und Nuancen französischer und portugiesischer Sprache wiederfinden, lädt das Publikum mit viel Finesse zum Träumen und Tanzen ein.

Mit Liedern über toxische Männlichkeit, eine Welt im Taumel und einigen der strahlendsten Melodien ihrer bisherigen Karriere hat die Berliner Global-Pop-Band sich noch einmal gänzlich neu erfunden. Mit Gästen wie Frank Dellé (Seeed) entstand so »Liebe auf Eis«, das wunderbar berauschende aktuelle Il-Civetto-Album. Es ist der Pop einer Generation, die von den Älteren um ihre Zukunft betrogen worden ist, diese aber nicht kampflos hergeben mag. Es geht um Liebe, Hoffnung, Solidarität – und um strahlende Melodien, die einfach glücklich machen.

Wenn Il Civetto kommen, geht die Sonne auf. Kein Witz, das ist einfach so. »Wir können uns das auch nicht erklären«, sagt Leon Keiditsch, »aber in diesem Jahr ist das immer wieder passiert: dass es aufhört zu regnen, sobald wir bei einem Festival auf die Bühne gehen. Vorher Regen, nachher Regen, bei unserem Auftritt scheint die Sonne. Es ist ein bisschen unheimlich.«

Keiditsch ist Sänger der Berliner Popgruppe Il Civetto, die tatsächlich eine ganz spezielle Gabe hat: Wenn die Nacht am tiefsten erscheint, kennen Il Civetto den Lichtschalter. Das gilt nicht nur für ihre Konzerte, sondern generell für die Musik dieser Band – und erst recht für ihr neues Album. Es verbindet Licht mit Schatten, den Vibe einer lauen Sommernacht mit dem Kater danach.

»Klingt für mich ein bisschen nach Klimaporno«, hat Il-Civetto-Fan Luisa Neubauer in einem gemeinsamen Interview gesagt, als Keiditsch ihr seine Gedanken zu »Liebe auf Eis« erklärt hat. Und ja, theoretisch wäre bei Il Civetto sogar das vorstellbar.

Das Fundament dieser Gruppe war von Anfang an ihre enorme Offenheit und musikalische Vielseitigkeit. Lars Löffler-Oppermann (Saxofon, Klarinette), Leon Bollinger (Schlagzeug & Percussion) und Keiditsch kannten sich aus der Schule und schmissen bei der Gründung von Il Civetto ihre diversen Einflüsse zusammen: die Manu- Chao- und Desert-Blues-Prägung von Bollinger mit dem Klezmer und den Balkan Beats des studierten Klarinettisten Löffler-Oppermann und den klassischen Gesangs-Skills von Keiditsch, der als Kind als Operntalent galt.

»Liebe auf Eis« ist der Soundtrack zum Tanz auf dem Vulkan, am Rand des Kraters – und den bringt die Band bald wieder auf die Bühnen: Die größte Tour der bisherigen Il-Civetto- Geschichte steht an. Das Licht wird an diesen Abenden stärker sein als der Schatten. Die Sonne wird strahlen, es wird jede Menge Liebe im Raum sein.

Support: Lara Hulo

Die Musikwelt hat ein neues Gesicht: Lara Hulo mit ihrem Song "Side Btch". Der Song, der auf TikTok viral ging, ist eine klare Botschaft gegen die Rolle als 'die Andere'. Mit Millionen von Views und Begeisterungsstürmen auf TikTok und Instagram hat Lara nicht nur eine breite Fanbase aufgebaut, sondern auch die Aufmerksamkeit von Prominenten wie Knossi auf sich gezogen. "Side Btch" ist mehr als nur ein Song, sondern spricht über Selbstwert in Beziehungen. Lara Hulo‘s Stimme ist unverwechselbar und macht diesen Song zu etwas ganz Besonderem.

Geboren in Schleswig hat Lara nun in der Großstadt (bzw. Berlin) ihr Zuhause gefunden. Die Indie-Künstlerin zieht ihre Hörer:innen mit ihrer einmaligen, kratzigen Stimme in den Bann, die an die großartigen Zeiten von Nina Hagen oder Hildegard Knef erinnert. Ihre Texte erzählen aus ihrem Leben als bisexuelle junge Frau und handeln von den Themen, die uns alle antreiben: Vom Suchen, Finden, Festhalten und Verlieren der (queeren) Liebe. Verpackt mal als leise Ballade, mal als selbstbewusstes musikalisches Statement.

Diese erfrischende Unangepasstheit hat Lara sicher auch ihren Erfahrungen aus über 10 Jahren Straßenmusik zu verdanken. Denn auch live zeigt sie ihr absolut authentisches Ich - so ist sie auf der Bühne laut, kraftvoll und zugleich ein bisschen zerbrechlich. Das überzeugt auch ihr Publikum. Unter dem Motto „Miete in bar“ geht Lara im November auf ihre erste Solo Tour.