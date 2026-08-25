Nach ihrer letzten Headline-Tour im Jahr 2024 kehren Il Civetto im Frühjahr kommenden Jahres in deutsche Clubs zurück. Wer für ihre ausverkaufte UNRELEASED Tour keine Tickets bekommen hat, kann sich freuen: Mit einem neuen Album im Gepäck begeben sich Il Civetto im Herbst auf ihre bisher größte Albumtour!

Wenn Il Civetto kommen, geht die Sonne auf: 2010 als Straßenmusik Trio gestartet, gewinnen sie mit ihremhybriden Pop-Sound schon bald jede Festivalcrowd für sich: Montreux Jazz Festival, Fusion Festival,Summerjam Festival ... Hunderte Shows und vier Alben später sind die Berliner aus der deutschen Pop-Landschaft nicht mehr wegzudenken – mittlerweile als Quintett unterwegs, feiern Il Civetto 2026 mit ihremfünften Album ein radikal schönes Comeback: Die neue Single „du bist schön (memo)“ erinnert uns daran, dassalles in Ordnung ist. Selbst inmitten des Lärms. Eine tröstliche Hymne an die innere Ruhe.

Il Civetto kreieren unermüdlich Popmusik, die Haltung zeigt – tanzbar melancholisch und gleichzeitig hoffnungsvoll, und diese Energie spiegelt sich 1:1 in ihren Shows. Nicht umsonst wurden sie von Ina Müller bereits als „Beste Festival-Band Deutschlands“ bezeichnet: Nicht nur für Live Fans ein absolutes Muss!